Couches, produits d'hygiène... Comment protéger son bébé des substances toxiques ?

D'après un rapport de l'Anses datant de 2015, notre mobilier pourrait diffuser pas moins de 31 substances dangereuses dans l'air de notre domicile. "Ces substances sont classées cancérogènes, mutagènes et/ou reprotoxiques", souligne l'autorité. Dans ce contexte, bien choisir ses meubles apparaît comme une priorité, non seulement pour vous, mais aussi pour votre enfant. Le mieux est ainsi de privilégier les pièces en bois massif certifié, les bois agglomérés et les contreplaqués étant de véritables diffuseurs de COV, potentiellement irritants pour les muqueuses et allergènes. Selon l'étude d'une équipe de chercheurs de l’Inserm, ces substances pourraient également entraîner des retards de croissance chez les fœtus, mais aussi engendrer, après la naissance, des retards intellectuels et moteurs.





Plutôt que d'être en matières synthétiques, le matelas, lui, doit de préférence être rembourré avec des matières naturelles comme des fibres de coco, du latex naturel ou de la laine et être enveloppé dans du coton, de la laine, des fibres de bambou ou du tensel. Évitez aussi d'acheter une literie antiacariens. Ces textiles sont souvent traités au Triclosan, une substance antibactérienne classée parmi les perturbateurs endocriniens.





Limitez d'autre par le plus possible les moquettes et tapis, des nids à poussières, et donc à composés organiques volatils. Quant aux textiles, qu'il s'agisse des rideaux ou des draps, choisissez les de préférence bio. Ils ont effectivement tendance à subir des traitements imperméables, antitache, ignifuges, etc.