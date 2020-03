Court-dormeur, couche-tard, lève-tôt... Quel est votre type de sommeil ?

Vous aimez dormir tôt le soir ? Ou préférez veiller tard ? Pour vous, une nuit de sommeil doit durer une dizaine d’heures ? Ou seulement six ? Il existe en fait de nombreux types de sommeil, avec chacun des caractéristiques différentes. "Nous ne sommes pas égaux face au sommeil, nous n’avons pas tous le même ni des besoins similaires", explique à LCI le docteur Sylvie Royant-Parola, spécialiste du sommeil et présidente du réseau Morphée. "En quelque sorte, chacun a son sommeil." Lequel est le vôtre ?

Au niveau de la durée quotidienne du sommeil, il existe trois types de dormeurs : les courts-dormeurs, les moyens-dormeurs et les longs-dormeurs. "Les courts-dormeurs dorment 6 heures ou moins chaque nuit et sont en forme au réveil", souligne le Dr Royant-Parola. "Outre le fait que leur sommeil est court, il est surtout très efficace", affirme la spécialiste. "La prédominance de leur sommeil profond est assez impressionnante, il est très optimisé." Entre 3 et 5% de la population est concernée par ce type de sommeil. Mais pas question de tricher. "La faculté des courts-dormeurs est naturelle. Elle ne provient pas de l’utilisation de substances ou de comportements particuliers", note la présidente du Réseau Morphée.

À l’opposé de ces courts-dormeurs, se trouvent ceux qui aiment passer du temps sous leur couette : il s'agit des longs-dormeurs. "Ces personnes ont besoin de beaucoup de sommeil pour être en forme. Cela peut être 9, 10 ou même 11 heures par nuit !", rappelle le docteur. "Si elles dorment moins, elles sont très fatiguées le lendemain. Ce qui, dans notre rythme de vie actuel, peut être un vrai handicap." Pour elles, le Dr Royant-Parola conseille de "respecter vraiment le temps de sommeil, malgré la contrainte représentée au niveau de l’emploi du temps". 5% de la population figure dans cette catégorie.

Entre les deux extrêmes, se situent les moyens-dormeurs : entre 6 et 9 heures par nuit. Et si vous ne savez pas quel est votre temps de sommeil idéal, la présidente du Réseau Morphée vous donne un conseil pour le calculer. "Prenez la durée de sommeil que vous avez pendant les vacances ou dans des conditions sans contraintes, enlevez 2 heures et vous trouvez votre durée de sommeil optimale en période de travail."