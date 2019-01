Crème de Victoria Beckham à base de sang : les soins cosmétiques "vampires", est-ce que ça rajeunit vraiment ?

Quant à la crème au sang de Victoria Beckham, en réalité réalisée à partir de plasma, son efficacité n'est pas encore prouvée (malgré les commentaires dithyrambiques de certaines blogueuses). Comme toute crème hydratante, son rôle n'est pas de pénétrer en profondeur dans la peau, mais de protéger, voire de restaurer son film hydrolipidique. A moins que la peau ne soit préparée par micro-needling, une technique qui consiste à faire une multitude de petites piqûres dans la peau pour favoriser l'entrée des actifs (ici du plasma), son action ne paraît pas évidente. D'autant que les preuves d'efficacité des injections de plasma dans la peau, qui pénètre alors plus profondément qu'avec un micro-needling, semblent encore incertaines.





En octobre 2018, sur la base de l'analyse de 108 études, des chercheurs chinois concluaient que le PRP "pourrait jouer un rôle dans la régénération des tissus, sur le stress oxydatif et la revascularisation". L'équipe de chercheurs nord-américains, elle, est davantage dubitative : "Il ne sera possible de déterminer les protocoles de PRP normalisés et efficaces pour traiter les affections dermatologiques telles que les cicatrices d’acné, les brûlures au visage et le vieillissement de la peau qu'après la réalisation d’études contrôlées rigoureuses et randomisées". Des doutes partagés par le chirurgien plasticien et esthétique Guy Magalon. "On a beaucoup de cas cliniques montrant que la cicatrisation d’un ulcère, d’un mal perforant plantaire, a été miraculeuse, mais nous avons besoin, au stade où on en est, de preuves", affirmait-il lors des Journées de Dermatologie Interventionnelle de Paris en 2014.