Si vous êtes enceinte, attention à ne pas lécher la cuillère ou la tétine d'un bébé

Face à cela, le Haut Conseil de la santé publique "demande de multiplier et de diversifier les modalités d'information des femmes". Il insiste d'autre part, étant donné l'absence de vaccin et de traitement contre ce virus, sur la nécessité, pour les femmes enceintes mais aussi pour l'ensemble de la population, de prendre les précautions qui sont de "ne pas sucer la cuillère ou la tétine", "ne pas goûter ou finir le repas des enfants de moins de 3 ans", "ne pas partager les affaires de toilette (gant de toilette, serviette) avec des enfants de moins de 3 ans", "ne pas embrasser sur la bouche ou les larmes des enfants de moins de 3 ans et "limiter le contact buccal avec les larmes et/ou la salive des enfants de moins de 3 ans". En cas de contact, il conseille de se laver soigneusement les mains à l'eau et au savon. "On a montré que les primo-infections étaient diminuées de moitié quand on mettait en place ces mesures d'hygiène", souligne auprès de l'AFP Agathe Billette de Villemeur, médecin de santé publique qui a piloté le groupe de travail du HCSP.