De l'huile pour étouffer une tique : attention à cette fausse bonne idée qui circule sur internet

En forêt, dans les jardins, mais aussi en ville... En France, les tiques sont de plus en plus nombreuses et représentent une menace grandissante pour notre santé. Selon le ministère de la Santé, qui s'est exprimé mercredi 3 juillet, le nombre de nouveaux cas diagnostiqués de maladie de Lyme, transmise par le parasite, a connu une "augmentation significative" en 2018. Elle a atteint 104 cas pour 100.000 habitants (soit plus de 67.000 cas), contre 69 pour 100.000 en 2017 (environ 45.000 cas).





Pour limiter la transmission de la maladie, il est essentiel d'adopter les bonnes mesures de protection, mais aussi, en cas de piqûre, d'ôter au plus vite la tique. Pour cela, chacun y va un peu de sa méthode. Éther, alcool à 70°, savon... et huile de cuisine. Depuis mi-mai, deux publications partagées plus de 40.000 fois sur Facebook conseillent de "mettre une goutte d’huile de cuisine (...) pour étouffer une tique". Mais, tout comme le savon, l'alcool ou encore l'éther, cette méthode est contre-productive, indiquent des experts interviewés par l'AFP.