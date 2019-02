De nouvelles allergies alimentaires font leur apparition

Tout ce que l'on mange et que l'on respire peut être potentiellement allergisant. Dans notre alimentation, on connaît quelques 120 allergènes classiques tels que l'arachide, le lait et les crustacés. Mais de nouveaux allergènes font surface dans des aliments dont on s'y attend le moins. On peut citer le sarrasin, le kiwi ou même la pomme. Et le nombre de cas signalés explose au même titre que celui des allergies classiques. Comment expliquer l'apparition de ces nouveaux allergènes ?