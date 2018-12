De plus en plus d'enfants intoxiqués : les autorités sanitaires lancent une nouvelle alerte sur les dangers du "slime"

Le problème est d'autant plus embêtant que le phénomène étant récent et ce mode d’exposition encore peu connu des médecins, il reste parfois difficile de désigner la "pâte à prout" comme responsable des problèmes de santé qui peuvent être diagnostiqués chez les enfants. Une petite fille a ainsi souffert durant un an d'une dermatite, avant que la pâte "slime" avec laquelle elle jouait ne soit nommée comme étant la cause des lésions observées. Une autre enfant de dix ans souffrait pour sa part depuis un an et demi de papules et de plaques eczématiformes avec prurit au niveau des doigts, sans qu'aucun traitement ne parvienne à la soigner. Elle préparait en fait de la pâte à la maison pour son usage personnel, mais aussi pour la vendre dans son école.