Déficience auditive : l'OMS appelle les fabricants de smartphones et MP3 à mieux protéger nos oreilles

"C'est comme si vous conduisiez sur une autoroute, mais sans compteur de vitesse dans votre voiture ni limite de vitesse", a expliqué lors d'un point presse Shelly Chadha. En citant cet exemple, la médecin de l'Organisation Mondiale pour la Santé (OMS) fait allusion à l'absence totale d'information concernant les risques d'une exposition prolongée et excessive à des sons forts sur les smartphones et MP3. Alors que, selon l'organisation, environ 50% des jeunes de 12 à 35 ans - soit 1,1 milliard de personnes - risquent à terme de souffrir de pertes auditives liées à ces volumes excessifs, elle a décidé d'agir en publiant, le 12 février, une nouvelle norme internationale pour la fabrication et l’utilisation de ces appareils afin de sécuriser l'écoute.





Celle-ci, élaborée en partenariat avec l'Union internationale des télécommunications, une autre agence de l'ONU, recommande aux fabricants de smartphones et de lecteurs audio d'inclure des systèmes permettant d'évaluer les risques liés au volume sonore. Ils permettraient d'informer l'usager sur le niveau sonore et sur la durée d'écoute et de les alerter en cas de danger. Car si le seuil de douleur se situe à l'atteinte de 120 décibels (dB), l’oreille peut subir des dommages dès 85 dB, en cas d'exposition prolongée.