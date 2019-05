Cancers de la peau : les signes qui doivent vous alerter

Avec près de 60.000 nouveaux cas diagnostiqués chaque année à travers l’Hexagone selon la Ligue contre le cancer, les signes d'alerte des cancers de la peau doivent être pris au sérieux. Surtout que 7.500 d’entre eux sont des mélanomes, la forme de la maladie la plus rare mais aussi la plus grave. La mauvaise nouvelle est que ce type de cancer progresse, la bonne est qu’il peut être guéri s’il est diagnostiqué suffisamment tôt.





On pense peut-être moins à aller chez le dermatologue que chez le dentiste, mais les spécialistes vous donnent une chance de vous rattraper. Du 20 au 24 mai, à l’occasion de la semaine de prévention et de dépistage des cancers de la peau, les dermatologues vous ouvrent les portes de leur cabinet gratuitement - à noter que cette année, des généralistes des régions Île-de-France et Corse se joignent à l'opération en ajoutant un examen de la peau à leurs consultations. Pour cela, il suffit de vous connecter sur la page dédiée et de prendre rendez-vous. Mais attention, si les professionnels de santé proposent un examen gratuit, ils ne délivreront pas d’ordonnance ou de traitement. Et le nombre de places étant limité, priorité est donnée aux personnes dites "à risque" (celles possédant plus de 50 grains de beauté, travaillant à l'extérieur, ayant un antécédent personnel ou familial de mélanome...)