Le stress subi durant la petite enfance ferait de gros dégâts sur l’activité cérébrale

TRAUMA - Un enfant abandonné, négligé ou maltraité a davantage de chances de souffrir, plus tard, de troubles du comportement. Si jusque-là, ce phénomène n'était pas réellement expliqué scientifiquement, une équipe de chercheurs a réussi à déterminer la manière dont le stress infantile précoce retentit sur l'activité cérébrale.

"Sèche tes larmes, tout ça sera vite oublié." Ces mots de réconfort, régulièrement employés par les parents, ne sont en réalité pas applicables à toutes les situations. Selon une étude de l'Inserm, un stress infantile survenant lors des premières années de vie peut avoir de lourdes répercussions à long terme sur l'activité cérébrale en raison d'une modification de celle-ci. Les enfants ayant subi un abandon, des négligences émotionnelles ou matérielles, des maltraitances ou des abus sexuels sont en effet connus pour présenter une vulnérabilité accrue vis-à-vis du risque ultérieur de troubles dépressifs ou anxieux, de toxicomanie, de schizophrénie ou de troubles bipolaires.

Au travers de travaux menés sur des souris, des chercheurs de l'Inserm, du CNRS, mais aussi des scientifiques brésiliens, américains et indiens, ont cherché à définir l'origine de ces susceptibilités psychologiques. Anne Teissier, chercheuse au CNRS et auteure principale de l'étude, nous en dit plus.