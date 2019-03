Un spray nasal contre la dépression s'apprête à révolutionner le traitement de la maladie

Prochainement disponible aux États-Unis, le médicament pourrait aussi bientôt apparaître en Hexagone. Le laboratoire Janssen a en effet déposé une demande de mise sur le marché auprès de l'Agence européenne des médicaments en octobre 2018.





En France, un adulte sur dix a déjà été confronté à la dépression. Elle touche de plus en plus les étudiants et les personnes à faibles revenus.