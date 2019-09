Des chercheurs découvrent pourquoi nous oublions nos rêves au réveil

RECHERCHE - Durant le sommeil, le cerveau fait le tri. Au réveil, beaucoup d'informations de la veille, mais aussi nos rêves, ont disparu de notre mémoire. Si ce phénomène connu restait jusque-là inexpliqué, des chercheurs américains et japonais affirment que ce phénomène serait lié à un groupe de neurones situés dans l'hypothalamus.

Vous vous demandez pourquoi vous ne vous souvenez jamais de vos rêves ? Des scientifiques américains et japonais pensent avoir trouvé la réponse. En étudiant des souris de laboratoire, ils se sont aperçu que l’action d’un groupe de neurones pendant le sommeil paradoxal permettait de déterminer si le cerveau doit se souvenir, au réveil, de nouvelles informations accumulées.

Si beaucoup de chercheurs avaient supposé que le sommeil aidait non seulement à stocker de nouveaux souvenirs, mais aussi à en éliminer, personne n’avait jusque-là démontré quel mécanisme était derrière ce phénomène.

"Comprendre le rôle du sommeil dans l’oubli peut aider les chercheurs à mieux comprendre un large éventail de maladies liées à la mémoire, telles que le syndrome de stress post-traumatique et la maladie d’Alzheimer", se réjouit dans un communiqué Janet He, de l’Institut des troubles neurologiques et des AVC (NINDS). L'étude a été publiée le 20 septembre dans le journal Science.