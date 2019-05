Des chercheurs ont découvert comment couper toute envie de vous piquer aux moustiques

Si l'explication la plus aisée à fournir serait que les moustiques n'ayant pas bénéficié de sucre avaient des besoins énergétiques plus importants, et piquaient donc plus pour y subvenir, les chercheurs italiens ont poussé plus loin leurs recherches. Ils se sont penchés sur les gènes. L'un d'entre eux, appelé Vg-2, permet de construire une protéine jouant un rôle dans le développement ovarien des femelles. Et plus cette protéine est produite, plus le moustique cherche à piquer. Or, sa production diminue après un repas sucré, comme après une piqûre.





Contrôler le gène en question, et donc la production de cette protéine, pourrait donc être une arme efficace pour réduire le nombre de piqûres dont nous sommes victimes et, par la même occasion, celui des maladies transmises. À lui seul, le moustique tigre est en effet vecteur du chikungunya, de la dengue ou encore du virus zika. D'autres travaux sont désormais nécessaires pour donner suite à cette découverte.