Des chercheurs vont développer un utérus artificiel pour les bébés grands prématurés

FUTUR - Des chercheurs néerlandais viennent d'obtenir une subvention de l’Union européenne pour développer un utérus artificiel. Il pourrait permettre la poursuite du développement des grands prématurés dans les meilleures conditions possibles.

Le concept semble tout droit sorti de la dernière saison de Grey's Anatomy. Alors que dans la série, Vincenzo DeLuca, médecin hospitalier, tentait par tous les moyens de mettre au point un sac gestationnel permettant aux fœtus nés prématurément de poursuivre leur développement, voilà que le projet s'apprête à voir le jour... pour de vrai. Mardi, le programme Horizon 2020 de l'Union européenne a en effet attribué la somme de 2,9 millions d'euros à une équipe de chercheurs de l'université d’Eindhoven, aux Pays-Bas, pour créer un utérus artificiel. Celui-ci ne sera pas destiné aux femmes rencontrant des problèmes de fécondité, mais aux bébés nés avec une extrême prématurité, soit avant la vingt-huitième semaine d'aménorrhée. Il devrait permettre d'augmenter leurs chances de survie.

Déjà en cours de développement, le dispositif permettrait de remplacer l'incubateur et le système de respiration artificielle, "le bébé étant entouré de liquides et recevant oxygène et nutriments via un placenta artificiel qui se connectera à son cordon ombilical", explique le Guardian.