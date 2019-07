Des maires interdisent sa vente aux mineurs : le "proto", ce gaz hilarant en vogue, est-il dangereux pour la santé ?

"On le fait surtout en groupe en soirée. Une fois que tout le monde a son ballon gonflé, on se réunit et on fait le décompte. La plupart du temps, on prend des double ou des triple doses", dit Anna. "C'est sympa parce que tu fais ça à plusieurs, et ce n'est pas ultra dangereux", croit-elle savoir. Pas dangereux, ce ne sont pas tout à fait les termes employés par le docteur Philippa Lavallée, neurologue à l'hôpital parisien Bichat. Selon elle, la consommation de gaz hilarant, déjà identifiée chez les dandy anglais des XVIIIe et XIXe siècles, est "globalement sans danger", sauf en cas de consommation trop importante. Soit une utilisation quotidienne à forte dose.





Car au-delà des nausées, maux de tête et vomissements qu'il peut causer, le protoxyde d'azote peut être à l'origine de troubles du rythme cardiaque ou de la tension, mais aussi d'une carence en vitamine B12. Celle-ci peut provoquer des affections de la moelle épinière qui peuvent entraîner "des troubles moteurs et sensitifs des quatre membres qui, en l’absence de traitement rapide, sont définitifs", informe la neurologue. "Les premiers cas ont été rapportés dans les années 70 par les dentistes, les anesthésistes et les infirmières qui utilisaient ce gaz comme anesthésique 'léger', notamment aux Etats Unis."





Il y a quelques mois, le docteur Philippa Lavallée a admis dans son service un trentenaire atteint de tétraplégie et d'incontinence liées à l’inhalation répétée de protoxyde d’azote. "La consommation était intense et quotidienne suite à une déception amoureuse", précise le médecin. Sa carence en vitamine B12 a par chance été diagnostiqué tout de suite par une jeune urgentiste, ce qui lui a permis de recevoir "immédiatement un traitement vitaminique". A sa sortie de l'hôpital, l'homme ne gardait que des troubles de l’équilibre modérés.