Des médicaments contre la toux pourraient être interdits en Europe à cause d'un risque cardiaque

"Pour les patients qui auraient déjà utilisé ces médicaments, il n'y a plus aucun risque dès lors que le traitement est arrêté, et ce, que le patient ait ou non présenté des symptômes cardiaques lors de son traitement par Pneumorel", avait indiqué en février l'ANSM, ajoutant qu'à ce jour, aucun cas de décès n'a pu "être relié formellement à l'utilisation de ce produit". Mais en plus du risque cardiaque existant, l'ANSM justifiait son choix par le fait que ces médicaments ne sont "pas indispensables".