Des médicaments génériques pour les maladies cardio-vasculaires soupçonnés d'être responsables d'une hausse des hospitalisations

Selon Jacinthe Leclerc, la marge de biodisponibilité, soit la proportion du médicament qui se retrouve dans le sang, pourrait elle aussi être une explication probable à cette hausse des hospitalisations. Au niveau international, la différence de marge de biodisponibilité entre un princeps et un générique doit être de 20% maximum pour la majorité des médicaments commercialisés. Cet intervalle a été défini, précise l'ANSM, en raison du "peu de conséquences cliniques" existantes jusqu'à avoir atteint ce seuil. Selon une analyse incluant 2.070 études de bioéquivalence soumises entre 1996 et 2007 dans des dossiers de médicaments génériques réalisée en 2009 par la Food and Drug Administration (FDA), la marge de biodisponibilité était en moyenne inférieure à 5%.





Mais pour la professeure interviewée le 7 août par Radio Canada, "un patient qui passe d'un original à un générique pourrait ressentir des effets si la version générique est absorbée plus rapidement et de façon plus importante ou moins rapidement et à une importance moindre". Pour elle, l'autorité de santé de son pays, Santé Canada, devrait abaisser cette marge maximale autorisée de 20%. L'ANSM nous assure néanmoins qu'elle n'a identifié "aucun problème de biodisponibilité ou de bioéquivalence pour les sartans".