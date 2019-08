Des tiques "géantes" capables de courir après leur proie s'installent en Europe

PARASITES - Amateurs de ballades en forêt, tremblez. Depuis quelques années, de plus en plus de tiques "géantes", ou Hyalomma marginatum, sont retrouvées en Europe du Nord, et notamment dans le sud de la France. Capables de courir après leurs proies, elles peuvent véhiculer la fièvre hémorragique de Crimée-Congo. Aucun cas n'a cependant été détecté dans les environs jusqu'alors.