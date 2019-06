Deuxième avis, la plateforme qui vous permet d'obtenir un nouvel avis médical en moins de 7 jours

À l'annonce d'une maladie grave ou de la nécessité d'une opération, obtenir un second avis médical est souvent une nécessité. Non seulement pour confirmer le diagnostic, mais aussi pour s'assurer que le traitement préconisé est bien le meilleur. Or, pour de nombreuses personnes, trouver, puis rencontrer un nouveau spécialiste n'est pas une affaire aisée. Soit parce qu'elles habitent dans une zone géographique où les médecins se font rares, soit parce qu'elles ont des difficultés (financières ou de santé) à se déplacer ou tout simplement parce que leur praticien n'a personne d'autre à conseiller.





Pour mettre fin à ces "inégalités d'accès à l'expertise médicale", Pauline d'Orgeval, Catherine Franc et Prune Nercy ont co-fondé en 2016 la plateforme en ligne "Deuxième avis". Elle permet de mettre en contact les patients et les spécialistes. Ces derniers s'engagent à donner leur réponse dans un délai de sept jours maximum. Depuis la création du site, plus d'un millier d'avis ont déjà été demandés.