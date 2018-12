Diabète : un pancréas artificiel devrait bientôt être commercialisé en France (et changer la vie de beaucoup de malades)

C’est une invention française qui pourrait changer la vie de millions de diabétiques de type 1 traités par insuline. Un pancréas artificiel, imaginé par le docteur Guillaume Charpentier, diabétologue au Centre hospitalier sud francilien, vient de recevoir le marquage CE, rapporte Le Figaro. Cela signifie qu'il devrait bientôt être commercialisé dans l’Union européenne. L’appareil, qui se fixe simplement sur le corps du patient, permet d’alléger la lourde charge mentale associée au diabète et d’éviter les hypoglycémies en mimant la production naturelle d'insuline.





Le dispositif comporte trois composants : un capteur de glucose en continu (CGM) à placer sur le ventre, une pompe à insuline patch, fixée au bras du patient, et un terminal type smartphone sécurisé, spécialement conçu, qui héberge un algorithme et sert d’interface utilisateur. Ils communiquent entre eux grâce au Bluetooth. Si la pompe et le capteur sont déjà disponibles sur le marché, l'innovation réside ici dans l’algorithme imaginé par Diabeloop, la start-up du diabétologue Guillaume Charpentier. Celui-ci est capable de déclencher la pompe à insuline selon les informations transmises par le capteur. En cas de variation importante nécessitant une intervention manuelle, le système se met à biper. Les résultats sont aussi surveillés à distance par des infirmiers.