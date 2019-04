"Pour moi, ça ne touchait que les vieux" : diagnostiquées de la maladie de Parkinson à 35 ans, elles racontent leur quotidien

L'accepter est une chose, mais l'annoncer à son entourage, à son travail, en est une autre. Si Fadwa, responsable des ressources humaines dans une société francilienne, fait assez vite part de la nouvelle à son employeur, Patricia temporise. "Je l’ai fait quand ça commençait à se voir et qu’il devenait plus compliqué de faire certaines choses. Certains n’avaient rien vu, d’autres m’ont avoué avoir supposé que j'avais fait un AVC ou développé une sclérose en plaques". Car aujourd'hui, et depuis un article que nous lui avions déjà consacré il y a deux ans, les tremblements se sont davantage étendus. "Mais pour moi, le tremblement n’est vraiment pas ce qui est le plus gênant dans la maladie. Les troubles de l’équilibre, de l’humeur, la fatigue, les douleurs, et les problèmes d’hyper-salivation dont je souffre sont beaucoup plus embêtants. Le tremblement, c’est presque un problème esthétique."





Face à cela et en fonction de l'évolution de la maladie, elle adapte petit à petit, en accord avec son employeur, ses journées de travail. Sa pause déjeuner est par exemple désormais allongée de sorte qu'elle ait le temps de se reposer à l'infirmerie, et son temps de travail réduit pour passer à 80 %, en plus d'un congé longue durée fractionné. "Il y a de la fatigue, des douleurs… J'ai l'impression d'avoir des bracelets lestés accrochés au côté droit de mon corps. Chaque geste me coûte. Et puis le côté gauche commence à être atteint aussi."