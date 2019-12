Doliprane, Maxilase… À partir du 15 janvier, vous ne les trouverez plus en libre-service dans les pharmacies

Fini l'aspirine, le Doliprane ou l'Advil en libre service dans les rayons des pharmacies. Même si ces médicaments très utilisés resteront vendus sans ordonnance, il faudra obligatoirement les demander au pharmacien à partir de mi-janvier, pour limiter les risques liés à un mauvais usage. "À compter du 15 janvier 2020, ces médicaments ne pourront plus être présentés en libre accès dans les pharmacies" et "devront tous êtres placés derrière le comptoir du pharmacien", a annoncé cette semaine l'agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM).

Cela "renforce le rôle de conseil du pharmacien auprès des patients qui souhaitent en disposer sans ordonnance", a ajouté l'ANSM. Après un premier avis en ce sens début octobre, cette décision finale a été prise au terme d'une procédure contradictoire auprès des laboratoires concernés. Cette mesure concerne les médicaments contenant du paracétamol (Doliprane, Efferalgan, etc), ainsi que certains anti-inflammatoires non stéroïdes (AINS) : ceux à base d'ibuprofène (comme le Nurofen ou l'Advil) et l'aspirine. Le Maxilase et les autres comprimés pour le mal de gorge bénin à base d'alpha-amylase sont également concernés, à cause du risque d'allergies parfois graves qui y est lié.