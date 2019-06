"Je vivais un cauchemar éveillé" : elle raconte son combat contre le SIBO, la maladie méconnue des hyperballonnés

Lors de cette errance médicale, pendant laquelle aucun des traitements prescrits ne la soulage, la vie de la jeune femme devient un cauchemar. "Je perdais le contrôle de mon corps. J’écoutais constamment la moitié de ce qu’on me disait, car il fallait que je réussisse à suivre, en parallèle, 'l’activité en moi'. Cette perte de contrôle était terriblement angoissante. Je ne savais plus ce que mon corps allait faire d’une seconde à l’autre", décrit-elle. La situation n'étant plus tenable au travail, la journaliste démissionne de la rédaction où elle travaille pour se lancer en freelance (et être enfin tranquille). L'un de ses petits amis la quitte aussi en partie à cause de sa situation. "Je passais ma vie aux toilettes et je n’étais pas bien dans ma peau. Et quand on ballonne tout le temps, la libido est impactée aussi. On a tellement d’air qu’on n'a pas très envie d’accueillir autre chose", résume-t-elle.





La dépression ne tarde pas à pointer le bout de son nez. Un symptôme normal d'un dérèglement intestinal, puisque les intestins entretiennent un lien étroit avec le cerveau grâce aux vaisseaux sanguins et au nerf vague. "En plus, on a entre 80 et 90% de la sérotonine, considérée comme l’hormone du bonheur, qui est produite dans l’intestin. Quand on est malade, il en produit parfois trop ou pas assez ce qui créé des problèmes au niveau de l’humeur", explique la journaliste.