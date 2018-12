Fumer du cannabis pourrait "reprogrammer" le sperme et créer des spermatozoïdes mutants

Cette modification est en fait de nature épigénétique. Autrement dit, ce ne sont pas les gènes eux-mêmes qui ont changé, mais leur façon de s'exprimer. Ils sont "reprogrammés". Et l'un des changements d'expression concerne, indique l'étude, la lutte contre les tumeurs cancéreuses. Cela ne signifie pas pour autant qu’un enfant né de ce sperme sera plus vulnérable au cancer, précise The Verge qui relaye l'étude.





Susan Kay Murphy, professeure de gynécologie à Duke University et co-auteur de l’étude, insiste sur le fait que ces travaux, qui visaient seulement à voir si le cannabis avait de quelconques effets sur le sperme, ont été menés sur un faible échantillon de volontaires pour lesquels la concentration inhalée de THC, molécule active du cannabis, n’a pas été mesurée. Ils devront désormais être approfondis. Les scientifiques ont seulement noté une augmentation des effets corrélée avec un taux plus fort de THC relevé dans les urines des participants. "Je veux être très prudente sur le fait que les résultats obtenus ne soient pas interprétés autrement que la façon dont ils doivent l’être", souligne la chercheuse auprès de The Verge. "Cela n’a pas pour but d’effrayer les gens. Notre objectif global est d’apprendre davantage sur la biologie et les effets que la consommation de cannabis pourrait avoir."