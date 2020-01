"Le public visé, c’est un peu tout le monde" : et si vous releviez le défi du mois de janvier sans alcool ?

Après le mois sans tabac, voici le mois sans alcool. "Une campagne mobilisatrice et pas du tout moralisatrice", assure Nathalie Latour, déléguée générale de la Fédération Addiction, l’une des nombreuses associations au cœur de cette campagne. Ce projet, dont la première édition démarre ce mercredi et se déroulera tout au long de janvier, consiste à ne plus toucher au moindre verre d’alcool pendant 31 jours. Le but ? "Se questionner individuellement et collectivement sur notre rapport à l’alcool", explique Nathalie Latour. Mais quels bienfaits ce défi peut-il apporter à la santé des participants ?

Pour le savoir, rien de plus simple, il suffit de regarder les effets de ce type d’initiative chez nos voisins. Quatorze pays ont en effet déjà lancé leur "Dry january", parmi lesquels l’Angleterre, la Belgique et même la Finlande, pionnière en 2004. Des bénéfices sur la santé des participants ont alors été visibles. Selon les "données issues de la campagne anglaise, il y a 6 bénéfices à court terme qui ont été constatés", note Nathalie Latour. S’abstenir de la moindre goutte d’alcool pendant un mois permet de "mieux dormir, faire des économies, se sentir mieux, retrouver de l’énergie, perdre du poids et gagner en concentration", liste-t-elle.

Mais ce n’est pas tout. D’autres effets, à moyen et long terme, ont également été remarqués. La pause "a un impact sur la capacité des participants à contrôler et réguler leur consommation d’alcool", explique la déléguée générale de la Fédération Addiction. "Pour faire simple, ce que l’on constate en Belgique et en Angleterre, c’est qu’après avoir fait la pause, les participants ont un jour de moins de consommation d’alcool dans la semaine, et prennent un verre en moins à chaque occasion de boire", se félicite-t-elle. "Ils disent aussi qu’après avoir fait la campagne, ils ont moins recours à l’alcool pour se détendre".