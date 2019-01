Du jour au lendemain, elle n'entend plus les voix d'hommes : c'est quoi cette maladie ?

D’après le mémoire de l’audioprothésiste Élise Harster, soutenu par l’Université de Lorraine, cette pathologie se définit par une baisse d’audition dans les fréquences graves, tandis que les fréquences aiguës sont "relativement bien conservées". L’une des causes les plus courantes serait la maladie de Ménière, qui affecte l’oreille interne en provoquant des vertiges et des acouphènes. Lors de la première phase de la maladie, qui peut durer de 5 à 20 ans environ, le patient souffre de crises susceptibles de durer plusieurs heures. Elles peuvent se reproduire plusieurs fois par an, voire plusieurs fois par semaine. Une surdité, en particulier dans les fréquences graves ou médium, peut s’installer au fur et à mesure des crises.





Certaines mutations génétiques héréditaires peuvent aussi être responsables de cette "surdité en pente inversée". Elles sont cependant très rares. Même si peu de recherches scientifiques ont été menées sur le sujet, deux gènes, appelés DIAPH1 et WFS1, ont été identifiés comme pouvant causer cette perte d'audition. Dans les deux cas, la surdité concernant les basses fréquences survient de façon sérieuse à partir de 50 ans environ.





Cette perte d’audition peut, comme les plus courantes, être corrigée par le port d’une prothèse auditive adaptée.