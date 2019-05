Eczéma : comment le cerveau et la peau sont "intimement liés"

"La dermatite atopique est une maladie inflammatoire avec une prédisposition génétique familiale", explique la dermatologue. De 50 à 70% des enfants touchés ont ainsi un parent atteint. Les premiers signes se déclarent avant l'âge d'un an avec l'apparition de plaques sur le front, le menton, les joues, les bras et les jambes. Les plis derrière et sous les pavillons d'oreille sont aussi souvent suintants et fissurés.





Ces affections sont causées par une hyper-sensibilité de la peau. "Les patients atteints de dermatite atopique ont un microbiote cutané différent, plus sensible aux allergènes. Ils présentent également une barrière cutanée de mauvaise qualité, ce qui entraîne la pénétration plus facile de ces allergènes". Certains composants des savons, les pollens ou encore les acariens, normalement bien tolérés, stimulent alors le système de défense immunitaire qui va réagir de façon excessive à ce qu'il considère comme une agression et entraîner l'apparition de l'eczéma. "La situation s'améliore dans la grande majorité des cas à l'adolescence grâce aux hormones sexuelles qui rendent la peau plus grasse" et donc plus perméable, indique Catherine Oliveres-Ghouti. Dans 10 à 15% des cas, cependant, l'eczéma atopique persiste jusqu’à l’âge adulte.