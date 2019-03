Endométriose : Buzyn dévoile son plan

Environ 10% des femmes sont touchées par l'endométriose. Le plus souvent, on constate un retard de diagnostic de sept ans. La ministre de la Santé a ainsi mis en place des mesures pour améliorer le diagnostic et la prise en charge de cette maladie. Par ailleurs, le gouvernement envisage d'augmenter le prix du paquet de cigarettes à 10 euros d'ici 2020. Pour ceux qui envisagent d'arrêter le tabac, le vapotage est-il mieux que le patch ?