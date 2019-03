Endométriose : les mesures annoncées par Agnès Buzyn pour améliorer le dépistage et la prise en charge de la maladie

L'endométriose touche une femme sur dix en France. Pourtant, elle est encore "trop souvent ignorée" selon Agnès Buzyn. À l'occasion de la semaine européenne de prévention et d'information sur l'endométriose, la ministre de la Santé, en visite à l'hôpital Saint-Joseph à Paris, a annoncé ce vendredi un plan d’action construit autour de trois axes.





Le but ? Détecter plus précocement l'endométriose, mieux accompagner les femmes tout en rendant plus cohérents les parcours de soins, et mieux informer sur cette maladie "encore trop souvent méconnue du grand public, des femmes et des professionnels de santé".