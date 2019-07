Endométriose : MyEndo'App, une appli pour mieux diagnostiquer et comprendre la maladie

Mieux connaître l'endométriose, c'est le défi que de nombreux chercheurs tentent désormais de relever. Pendant longtemps, les douleurs associées à cette maladie inflammatoire chronique ont été considérées comme psychiques ou naturelles. N'est-ce pas normal qu'une femme souffre lorsqu'elle a ses règles ? Mais depuis quelques années, les patientes, les associations et leurs porte-paroles, ainsi que certains médecins, font tout pour faire sortir l'endométriose de l'ombre. Et cela commence à porter ses fruits.





Il y a quelques mois, l'Inserm annonçait la création d'une cohorte spécifique à l'endométriose sur la plateforme de recherche collaborative ComPaRe (Communauté de Patients pour la Recherche) pour mieux cerner la maladie. Et la semaine dernière, Charles Chapron, spécialiste de cette pathologie et chercheur au sein de l'Unité Inserm de l'Institut Cochin (Paris) et Jean-Philippe Estrade, chirurgien gynécologue, ont lancé Myendo'App, une application pour venir en aide aux patientes, mais aussi enrichir les connaissances scientifiques actuelles. Jean-Philippe Estrade nous en dit un peu plus sur cette initiative, soutenue par l'association EndoFrance.