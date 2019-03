"La honte doit changer de camp !" : elle raconte les 20 ans de mépris et de souffrance endurés avant qu'on reconnaisse son endométriose

Des praticiens de médecines alternatives, qu'elle consultera plus tard après une perte de confiance totale en la médecine traditionnelle, achèveront de la briser. "On me faisait croire que la douleur aux ovaires était due à un manque de créativité, que les problèmes de vessie étaient liés à mes peurs, les douleurs à l’anus à un manque de positionnement dans la vie ou encore une douleur au bras, apparue après une chute dans les escaliers, au désir de tenir un enfant dans mes bras. A cause de tout ça, je me suis beaucoup jugée."





Perdue, dénuée de toute confiance en elle, Virginie Durant se remet alors sans cesse en question et intériorise sa maladie. Elle s'éloigne de ses amis, de ses connaissances, qui ne la comprennent pas non plus et refusent de voir ce dont elle souffre. "Tout ce qui touche au féminin, ce sont des problèmes de femmes. Ça ennuie. Et même entre femmes, on nourrit ça", soupire-t-elle. Quant à la vie professionnelle de cette passionnée d'histoire et d'écriture, elle se réduit chaque année un peu plus, ses souffrances la forçant à démissionner régulièrement de ses petits boulots. "Je me disais que j’avais besoin d’être en vacances de ma vie", affirme-t-elle.