Enfant mort après avoir avalé son goûter de travers : comment réagir en cas de "fausse route" ?

Si l'enfant a moins d'un an, il est nécessaire d'adapter ses gestes de secours, prévient le médecin. "Après vous être assis sur une chaise, placez l'enfant à plat ventre sur votre cuisse, en laissant dépasser sa tête de votre genou. Maintenez sa bouche ouverte avec deux doigts pour dégager les voies aériennes et donnez-lui cinq petites tapes dans le dos. Si le corps étranger n'est pas expulsé, retournez l'enfant sur le dos, la tête orientée vers le bas et appuyez cinq fois de suite sur son sternum pour expulser l'air des poumons. Et ainsi de suite."