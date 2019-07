Enfants brûlés par des feuilles de figuier en Charente-Maritime : de quelles plantes faut-il se méfier l'été ?

La famille des fabacées, enfin, se compose, dans nos régions du moins, de plantes herbacées. Le trèfle bitumeux, ou Psoralée à odeur de bitume, est l'une des plus courantes. Dégageant, comme son nom l'indique, une forte odeur de goudron, il pousse dans les terrains vagues, bords de chemin et dans lieux arides du Midi et du Sud-Ouest. Il contient lui aussi des furocoumarines.