Enquête : que valent les cosmétiques bio ?

Les aLes produits cosmétiques bio et naturels ont le vent en poupe. Leur vente progresse chaque année de dix pourcent. Mais le consommateur peut vite se perdre parmi les étiquettes. Pour se repérer, il faut se référer aux six labels existants. Des applications permettent également de décrypter les listes d'ingrédients et d'acheter vos produits en connaissance de cause.



