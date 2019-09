Envie de perdre du poids ? Voici les sports les plus efficaces

BONNE RÉSOLUTION - C'est la rentrée et vous avez prévu de vous (re)mettre au sport cette année ? LCI a demandé à un coach sportif les activités physiques les plus amincissantes. Suivez le guide !

La rentrée, c'est aussi l'occasion de remettre tout a plat, et pourquoi pas de se lancer dans un nouveau sport. Et on ne va pas se mentir, ce qui intéresse beaucoup d'entre nous dans la pratique régulière d'une activité physique, c'est la perte de poids qu'elle entraîne. Dans cette perspective, certains sports sont plus efficaces que les autres. LCI a donc demandé conseil à Marin Grabiner, éducateur physique adapté. Voici sa sélection, à la portée de tous et pour toutes les bourses.

La course à pied

À raison d'environ 800 calories perdues en une heure d'activité, selon Marin Grabiner, le running est très efficace pour brûler les graisses. Et très bon pour le cœur. Il ne vous reste donc plus qu'à trouver de bonnes chaussures pour vous y mettre. Il est conseillé de pratiquer la course à pied une fois par semaine pour commencer.

La corde à sauter

Très tendance, la corse à sauter a de nombreux avantages. Peu coûteuse et facile à pratiquer, vous pouvez espérer brûler près de 700 calorie en une heure de séance. De quoi vous motiver.

La natation

C'est un peu le sport idéal pour tout le monde. La natation a en effet l'avantage de ne pas exercer de pression importante sur les articulations. Elle permet de travailler tout le corps et donc d'affiner votre silhouette. Une heure de nage peut vous permettre de brûler jusqu'à environ 600 calories.

Le cyclisme

Pouvant être pratiqué à l'extérieur comme à l'intérieur, le vélo permet de travailler les muscles et les articulations des jambes, la sangle abdominale et le souffle. À raison d'une heure de pratique, vous pouvez perdre entre 500 et 800 calories, selon l’intensité de l’exercice.

Notre coach rappelle cependant que "pratiquer une activité physique est de toutes les façons conseillé". Si certains sport donnent l'impression de permettre une perte de poids plus rapide, "tout dépend de l'intensité" : "Vous pouvez faire de la brasse de manière tranquille pendant une heure et perdre 300 calories comme vous pouvez faire du crawl durant la même durée et perdre 600 calories, car vous effectuez un effort plus intensif", souligne-t-il.

Du sport ? Oui, mais surtout une bonne alimentation

Par ailleurs, s'il est important d'avoir une activité physique régulière, qui permet d'accélérer le processus d'amincissement, notre coach rappelle que c'est dans l'alimentation que réside la clé de votre perte de poids : "Il faut avant tout commencer à réduire vos apports caloriques. Votre poids est foncièrement lié à ce que vous mangez. Il faut donc avoir une alimentation équilibrée, éviter le grignotage et privilégier des légumes et des fruits de saison".

"Il n'y a pas de solution magique. Le principal, c'est d'essayer de manger équilibré et d'augmenter son activité physique", assure Marin Grabiner.