Virus chinois : peut-on vraiment s'en protéger avec un masque ?

Pékin au nord. Shanghai à l'est. Shenzhen au sud. Le nouveau coronavirus apparu autour d'un marché de la ville de Wuhan se répand dans toute la Chine et s'est déjà étendu à plusieurs pays d'Asie, mais aussi jusqu'aux Etats-Unis où un homme revenant de la région considérée comme l'épicentre de l'épidémie a été diagnostiqué comme touché par la mystérieuse pneumonie qu'il engendre. Face à ce cousin du meurtrier Sras (Syndrome respiratoire aigu sévère), dont il est désormais confirmé qu'il est transmissible entre humains, beaucoup de Chinois portent des masques, cette précaution étant même désormais obligatoire à Wuhan. Les autorités de Macao, notamment, l'ont aussi imposée à tous les employés de casino. Mais cette protection est-elle vraiment efficace ?

Et il en va de même pour la maladie respiratoire qui se propage actuellement. "Le coronavirus chinois, un peu comme la grippe, peut se transmettre principalement de deux façons : par les postillons, la toux et les éternuements qui contiennent des gouttelettes infectées amenées à se propager dans l'air, mais aussi par les mains, rien qu'en touchant celles d’une personne infectée qui a éternué ou toussé et ne se les est pas lavées ensuite." D'où l'intérêt de ce masque. A condition qu'il ne s'agisse pas d'un simple masque anti-projections, comme celui qu'utilisent nos chirurgiens et personnels soignants, souligne le professeur Lucet : "N'ayant pas de propriété filtrante, il n'empêche pas celui qui le porte d'être potentiellement contaminé par le virus. Pour s'en prémunir, un masque de protection respiratoire, de type FFP2 et équipé d'un filtre, doit être utilisé."