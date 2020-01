Epidémie de pneumonie d'origine inconnue en Chine : comment naît et meurt un virus ?

Christophe Batejat : Pour remonter jusqu'à la source du virus, nous menons ce que l'on appelle une enquête épidémiologique. Dès qu'une personne infectée est prise en charge, elle reçoit un questionnaire détaillé. Ce dernier permet de savoir où elle s'est rendue, avec qui et avec quoi elle est entrée en contact. Puis un travail de recoupement est mené pour essayer de cibler les localisations géographiques intéressantes et les animaux susceptibles d'être à l'origine de la contamination. C’est un travail long et fastidieux car les sources sont souvent multiples. Concernant le virus qui se propage actuellement en Chine, on s’aperçoit que tout le monde n’est pas passé par le fameux marché de Wuhan. Soit il y a des contaminations secondaires, soit il y a au moins un autre point qui a donné lieu à des contaminations.

Christophe Batejat : Bien souvent, une source animale est à l'origine de la contamination. Le virus est présent naturellement dans son organisme, et souvent depuis très longtemps. Pour une cause quelconque, l’homme et l’animal infecté vont entrer en contact. Un contact ponctuel ou répété qui va conduire, au bout d’un moment, à une contamination. Le virus peut être transmis de deux manières : soit par un animal qui sert d’intermédiaire, soit directement par l’animal qui lui sert de réservoir naturel. Au Moyen-Orient, pour le coronavirus du Mers (qui a fait des dizaines de victimes après son apparition en 2015, ndlr), il s'agirait a priori du chameau. Les marchés alimentaires, où un melting-pot d’espèces animales se croise, sont particulièrement propices à la propagation de ce type de virus, en particulier dans les pays où le mode de vie de la population est encore très rural.

Comment mesure-t-on la dangerosité d'un agent infectieux ?

Christophe Batejat : Pour évaluer la dangerosité d'un virus, nous comparons le nombre de décès et de cas sévères par rapport au nombre total de cas signalés. Au départ, il n’y a pas de test de dépistage précis. Nous savons juste que tels et tels symptômes peuvent être associés, et on procède par élimination. Ce n’est pas une grippe, ce n’est pas une pneumonie, etc. Et, au fur et à mesure, on évolue vers une définition de cas de plus en plus précise. Pour l’instant, le virus ne semble pas extrêmement virulent ni hautement pathogène. Mais il faudra voir sur la durée, car il y a des mutations.

C'est-à-dire ?

Christophe Batejat : Au fur et à mesure du passage d’un humain à un autre, il peut acquérir certains caractères ou en perdre. L’Organisation mondiale de la santé établit une échelle de risque pour établir ses recommandations. Mais elle ne prend pas uniquement en compte la virulence de l'agent infectieux. Elle s'appuie également sur d'autres facteurs de risque. La localisation géographique, par exemple.

Comment se répand un virus de ce type ?

Christophe Batejat : Dès lors que le virus est capable de se passer de l’animal et de se propager d’être humain à être humain, l’épidémie peut prendre une ampleur beaucoup plus importante. Certains agents infectieux sont plus virulents que d'autres. Ainsi, le coronavirus du Mers au Moyen Orient était transmissible d'humain à humain. Il a été à l'origine de quelques cas d'infections secondaires, mais n'a pas provoqué d'épidémie. Le Sras, quant à lui, était beaucoup plus contagieux. Sa propagation a été plus rapide et, en conséquence, le nombre de victimes était bien plus élevé.