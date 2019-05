Épidémie de rougeole après la Foire au jambon de Bayonne : comment repérer et combattre cette maladie contagieuse

Une cinquantaine de cas déjà recensés. L'Agence régionale de Santé (ARS) a communiqué ce jeudi sur l'épidémie de rougeole qui sévit en Nouvelle-Aquitaine. Selon elle, une dizaine de personnes ont été hospitalisées, principalement à titre préventif ou en fonction des symptômes, mais "aucune situation grave" n'a été signalée à ce jour. Un lien clair a été établi avec la Foire du jambon qui s'est tenue fin avril à Bayonne (Pyrénées-Atlantiques), la quasi-totalité des patients ayant participé à cet événement qui rassemble sur quatre jours plus de 100.000 visiteurs.





En France, cette maladie a déjà beaucoup fait parler d'elle ces dernières semaines. En particulier en Auvergne-Rhône-Alpes, qui a connu une hausse significative du nombre de cas depuis le début de l'année. L'Agence régionale de santé (ARS) a notamment évoqué dix-huit cas survenus dans la station de ski de Val Thorens (Savoie), mais aussi sept dans le Rhône, deux dans la Drôme et un dans l'Ain, la Loire et la Haute-Savoie. Dans un bulletin épidémiologique consacré à la rougeole début février, l'organisme Santé publique France signalait une recrudescence de la maladie dans l'Hexagone depuis fin 2017. Ailleurs, la situation est similaire. L'OMS a alerté récemment sur une flambée de rougeole dans le monde en 2018, avec un bond d'environ 50% des cas signalés par rapport à 2017. Et on se souvient qu'une famille française, deux parents et leur fils de 5 ans, a été placée à l'isolement au Costa Rica en février dernier après que le petit garçon, qui n'avait pas été vacciné contre la rougeole selon les autorités locales, a présenté quelques heures après leur atterrissage dans le pays les symptômes de la maladie.