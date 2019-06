Qu'est-ce que ce spray nasal contre la dépression que vante Donald Trump ?

Interviewé en mars dernier par l'AFP, le docteur Pierre de Maricourt, chef de service de l'hôpital Sainte-Anne à Paris qui a participé à deux des essais cliniques de phase 3 financés par le laboratoire Janssen, estimait qu'il s'agissait d'une "évolution majeure dans le traitement de la dépression". "Notre programme de recherche très complet sur l'eskétamine sous forme de spray nasal démontre un profil risques-bénéfices positif pour des adultes souffrant d'une dépression résistant aux traitements" actuels, indiquait de son côté Husseini K. Manji, responsable des thérapies dans le domaine des neurosciences chez Janssen. Selon le laboratoire, la molécule permet de combattre les pensées suicidaires avec une rapidité d'action jamais vue : contrairement à la plupart des antidépresseurs commercialisés actuellement, qui peuvent mettre plusieurs semaines avant d'avoir un effet, il ne faudrait à l'eskétamine que quelques jours pour agir.





Mais, rapporte le Guardian, six personnes traitée avec le Spravato durant les essais cliniques sont décédées. Il s'agissait pour trois d'entre elles de suicide. Aucun mort n'a été déclaré dans le groupe des participants ayant bénéficié d'un placebo. De plus, selon des psychiatres et chercheurs cités par le média britannique, les preuves tirées des essais cliniques ne démontrent pas qu'il est efficace chez les personnes de plus de 65 ans, voire même chez les hommes. Or, la population des anciens combattants compte 90% d’hommes et 52% ont plus de 65 ans.