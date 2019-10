Cancer du sein: certains polluants présents dans l'alimentation favoriseraient les métastases

AVANCÉE - S'accumulant au fil de la chaîne alimentaire, les polluants organiques persistants (POPs) étaient jusque-là soupçonnés de favoriser le cancer du sein. Une nouvelle étude de chercheurs de l'Inserm et de l’Université de Paris suggère que certains d'entre eux, à savoir les PCB et la dioxine, pourraient notamment accélérer le développement des métastases de cette maladie.

Selon une nouvelle étude, menée par une équipe de chercheurs de l'Inserm et de l'Université de Paris et publiée dans Environment International, le développement de ces métastases pourrait être directement lié à la présence de certains polluants organiques persistants (POPs), substances que le corps n'est pas capable d'éliminer, dans les tissus adipeux.

Dioxines et PCB associés à la taille de la tumeur et à la présence de métastases

Leur analyse a permis de mettre en évidence une association entre la concentration en dioxine et en PCB (pour deux de ceux qui ont été mesurés) et la taille de la tumeur, le niveau d'invasion ainsi que le stade métastatique des ganglions lymphatiques, petits organes qui assurent la filtration de la lymphe. La présence de métastases à distance de la tumeur a d'autre part été liée à la concentration en dioxine dans le tissu adipeux chez les femmes en surpoids.

Selon les chercheurs, ces phénomènes pourraient s'expliquer par le possible envoi par la dioxine et certains PCB d'un signal qui favoriserait la migration des cellules tumorales, renforçant ainsi l’agressivité du cancer. "Le tissu adipeux fonctionne comme une glande 'endocrine' (sécrétant des hormones dans la circulation sanguine) et nous avions précédemment montré que les POPs étaient responsables d’une inflammation de ce tissu adipeux changeant la nature et le comportement des adipocytes (cellules du tissu adipeux). La sécrétion excessive de molécules inflammatoires et le relargage des POPs stockés par ces adipocytes, pourraient alors favoriser la formation de métastases", suggère dans un communiqué de l'Inserm Xavier Coumoul, auteur principal de l'étude.