Le nombre de partenaires sexuels augmente-t-il le risque de développer un cancer ?

Pour parvenir à cette conclusion, les scientifiques de plusieurs universités européennes ont étudié les données de 2.537 hommes et 3.185 femmes, âgés de plus de 50 ans, en Angleterre. "Les participants ont indiqué le nombre de partenaires sexuels qu’ils avaient eu au cours de leur vie", ainsi que des informations sur leur santé, notamment leurs maladies.

À première vue, c’est une étude qui a de quoi étonner. Des chercheurs viennent d’observer un lien entre le nombre de partenaires sexuels et le risque d'avoir un cancer. Selon eux, "un nombre plus élevé de partenaires sexuels est associé à une probabilité accrue" de développer un cancer, même si des recherches supplémentaires sont encore "nécessaires pour établir la causalité" -cette étude n’est en effet qu’observationnelle.

Et les résultats sont là. "Le fait d’avoir eu au moins 10 partenaires sexuels est associé à une probabilité 69% plus élevée de déclarer un cancer que le fait d’avoir eu 0 ou 1 partenaire sexuel, pour les hommes", indique le rapport publié dans le British Medical Journal. Pour les femmes, le risque est supérieur de 91% chez celles ayant eu au moins 10 partenaires par rapport à celles n'en ayant eu aucun ou un seul. "Les femmes qui ont eu 10 partenaires sexuels ou plus ont également des chances plus élevées de déclarer une maladie chronique de longue durée", alertent les universitaires.