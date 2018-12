Une trop grande exposition aux écrans modifierait le cerveau de nos enfants

Hugo, un enfant que nous avons pu rencontrer, est l'une des victimes de ce monde numérique. A trois ans, il ne parlait toujours pas, ne répondait pas à son prénom et ne supportait pas le moindre contact physique. Pour l'expliquer, les médecins qui le suivaient ont tout d'abord pensé à l'autisme. C'est finalement sa maman qui va trouver les raisons de son comportement, en tombant sur la vidéo d'Anne-Lise Ducanda. Un électrochoc. "Au fur et à mesure que cette vidéo se déroule, je prends conscience qu’elle est en train de parler de mon fils. Et donc on arrête les écrans", nous explique-t-elle. Il passait alors trois à quatre heures par jour devant. Un mois plus tard, la transformation est spectaculaire. Hugo revit. Il a retrouvé l’interaction avec ses parents et apprend chaque jour des dizaines de mots. Des résultats qui n'étonnent nullement le médecin de PMI : "Ce n’est pas de l’autisme classique. Les troubles sont complètement réversibles à l’arrêt des écrans."