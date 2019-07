Un taux élevé d’œstrogènes pendant la grossesse favoriserait l'autisme

En France, environ 700.000 personnes sont touchées par des troubles du spectre autistique (TSA). Pour l'heure cependant, les causes exactes de ce qui est reconnu comme un handicap depuis 1996 n'ont toujours pas été clairement élucidées. Une découverte vient pourtant ajouter une lanterne supplémentaire sur le chemin de la recherche. Dans une étude publiée ce lundi dans le journal Molecular Psychiatry, des chercheurs de l'Université de Cambridge (Royaume-Uni) et du State Serum Institute (Danemark) ont annoncé avoir trouvé un lien entre l'exposition à des taux élevés d’œstrogènes pendant la grossesse et le risque de développer un TSA.





En 2015, ces mêmes scientifiques avaient déjà montré que les androgènes - des hormones stéroïdiennes qui favorisent le développement sexuel des mâles - présentes dans le liquide amniotique favorisaient par la suite le développement d'un TSA chez les foetus masculins. En s'appuyant sur ces découvertes antérieures, ils se sont cette fois intéressés à un autre groupe d'hormones stéroïdes sexuelles prénatales : les œstrogènes, des hormones naturellement sécrétées par les ovaires.