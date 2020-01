Faire un burn-out pourrait (aussi) mettre le cœur en danger, selon une étude

Vous êtes irritable, stressé, très fatigué, démoralisé... Vous souffrez peut-être d’un burn-out. Mais saviez-vous que cet épuisement pourrait avoir de graves conséquences sur votre cœur ? C’est ce qu’ont cherché à démontrer des chercheurs dans une nouvelle étude. Pour ce faire, les scientifiques ont suivi plus de 11.000 participants "initialement indemnes de fibrillation auriculaire", un trouble du rythme cardiaque. À cause de cette arythmie, "les oreillettes du cœur battent irrégulièrement et trop vite", explique la Fondation suisse de cardiologie. Elle peut même entraîner un AVC.

Les chercheurs ont donc suivi ces milliers de personnes pendant plus de 23 ans, et ont analysé à plusieurs reprises leur épuisement, leur soutien social, la prise d’antidépresseurs et leur colère. Ils ont comparé ces mesures au nombre de participants ayant contracté une fibrillation auriculaire au cours de l’étude : 2.200 d’entre eux. Si aucun lien n’a été trouvé entre cette arythmie et le soutien social, les antidépresseurs ou la colère, les chercheurs ont constaté que les participants ayant obtenu le score le plus élevé d’"épuisement vital", lié au burn-out, avaient plus de risques de développer une fibrillation auriculaire.