Famille française accusée d'avoir réintroduit la rougeole au Costa Rica : comment repérer et combattre cette maladie contagieuse

La rougeole est une maladie extrêmement contagieuse. Une personne contaminée peut infecter quinze à vingt individus, contre un à trois pour une personne grippée. En effet, la transmission du virus se fait sans contact physique, par voie aérienne (sécrétions du nez ou de la bouche), soit directement à partir d'une personne malade, soit indirectement à cause du contact avec une surface contaminée ou en raison de la persistance du virus dans l'air.





La seule façon de lutter contre cette maladie, c'est le vaccin. Il est bien toléré, efficace et pris en charge à 100% par l'Assurance maladie jusqu'à 17 ans (à 65% au-delà). Il consiste en deux doses, la première à 12 mois et l'autre entre 16 et 18 mois. En France, en 2007, seulement 90,1% des enfants de 2 ans étaient vaccinés. Selon l'OMS pourtant, il faudrait qu'au minimum 95% de la population soit vaccinée pour éradiquer le virus. Une vaccination de rattrapage est recommandée à toutes les personnes nées depuis 1980 qui n'ont pas été vaccinées et n'ont jamais eu la rougeole. Cela les protégerait toute leur vie contre le virus.