Fanny Leeb se confie sur son cancer du sein

Invitée de l'émission "Sept à Huit" dimanche sur TF1, Fanny Leeb a raconté son combat contre le cancer du sein. Une belle leçon de courage venant de l'ex-candidate de "The Voice", âgée de 32 ans, qui n'a rien voulu cacher. Elle en a également profité pour envoyer des messages d'espoir et de prévention à toutes les femmes. Il est à savoir que plus tôt on dépiste cette maladie, plus on a des chances d'en guérir. Quid des éléments clés de cette entrevue ? Le docteur Gérald Kierzek porte également conseil à toutes les femmes qui souhaitent optimiser leurs chances.