Fatigue, nervosité… ayez le réflexe magnésium

Les besoins sont encore plus importants chez les nourrissons ou les femmes enceintes. Pas étonnant que 7 personnes sur 10 soient en carence de magnésium. Une fatigue physique ou émotionnelle, des crampes, la paupière qui tremble, des vertiges ou encore de l’anxiété sont autant de symptômes qui doivent alerter.

L’apport recommandé par l’Agence Nationale de Sécurité Sanitaire de l’Alimentation, de l’Environnement et du Travail (ANSES) est de 6 mg par kilo de poids par jour pour les adultes. Pour une femme de 60 kilos, par exemple, l’apport recommandé est de 360 mg/jour. Pour un homme de 70 kilos, il est de 420 mg/jour.

Le magnésium intervient dans 300 réactions enzymatiques de l’organisme. Ce minéral agit, notamment, dans la transmission de l’influx nerveux, favorise le transport et la fixation du calcium dans la structure osseuse, facilite la digestion et contribue à la gestion des émotions.

Ce minéral est, par exemple, naturellement présent dans les céréales complètes comme le blé, les flocons d’avoine et l’orge. Mais le minéral est éliminé lorsque les céréales sont raffinées. Il en est de même pour le riz blanc qui contient près de 4,5 fois moins de magnésium que le riz complet cuit selon la table Ciqual de l’ANSES.

Une grande partie de la population présente un déficit en magnésium. En cause, un apport alimentaire insuffisant. Le fait de ne pas manger équilibré et défaire des régimes à répétition peut augmenter le risque de déficit en micronutriments essentiels, dont le magnésium. Précisons également que les produits raffinés et transformés ont, en effet, tendance à contenir du magnésium en moins grande quantité que les produits bruts.

Le magnésium se trouve dans un grand nombre d’aliments, que ce soit les légumes, particulièrement les légumes à feuilles vertes, comme les épinards, le persil ou les endives, les légumineuses comme les cacahouètes, les produits à base de céréales complètes comme les pâtes. Il est aussi présent dans les fruits secs, le pain complet, les graines, les noix, et même le chocolat, pour le plaisir des papilles… Certaines eaux minérales sont également riches en magnésium.

Pour répondre aux besoins nutritionnels, il existe des alternatives. La gamme de compléments alimentaires Mag2 apporte une dose en magnésium de 300 mg, ce qui couvre une large partie des besoins quotidiens qui varient selon le sexe et le poids. Elle répond à tous les besoins en fonction de ses formules. De plus, on trouve dans l’ensemble de la gamme de la vitamine B6 qui favorise l’absorption du magnésium.

Mag2 marin vise à réduire la sensation de nervosité, la fatigue et la fatigue musculaire. Mag2 cramp est particulièrement adapté aux personnes qui ont de contractions musculaires involontaires, Mag2 sommeil à celles qui ont des troubles du sommeil et des difficultés à s’endormir, Mag2 stress permet de lutter contre le stress. Mag2 Safran, pour sa part, est idéal pour ceux qui sont sujets aux sautes d’humeur, qui souffrent de fatigue et nervosité mais aussi aux femmes en période prémenstruelle.

Grâce au magnésium marin et à la vitamine B6, les étudiants trouveront dans Mag 2 Exam toutes les ressources nécessaires pour aborder leurs examens dans les meilleures conditions. Elle permet de booster la mémoire et la concentration de plus de 36 %.

Mag2 24H, le bestseller de la marque, est la formule parfaite en cas de manque de magnésium pour lutter contre la fatigue, la nervosité et la fatigue musculaire en une seule prise par jour.

Découvrez aussi la dernière nouveauté Mag2 24H Extra fort, la formule la plus concentrée en magnésium avec une triple source de magnésium, de la taurine, de la vitamine B6 et de la vitamine D pour une efficacité optimale.

