Faut-il avoir peur de l'hôpital ?

Un rapport d'expertise dénonce un "manquement" du CHU de Reims suite au décès d'une femme de 73 ans ayant attendu plus de deux heures aux urgences. Une situation qui, selon le docteur Gérald Kierzek, pourrait s'expliquer par une faille dans l'organisation et dans la prise en charge de la patiente. Or, le manque de moyens et l'allongement du temps d'attente peuvent se traduire par une perte de chance pour un malade. Qui sont fautifs ? Que faire pour améliorer les situations dans les hôpitaux ? A découvrir également : la dépression saisonnière ou trouble affectif saisonnier peut se soigner.