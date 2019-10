Faut-il avoir peur du virus Zika ? L'avis d'un spécialiste après l'infection d'une femme dans le Var

INÉDIT - Le premier cas autochtone de Zika en France métropolitaine vient d'être diagnostiqué chez une femme. Cette infection marque-t-elle un tournant dans la propagation du virus sur le territoire ? Nous avons posé nos questions à Arnaud Fontanet, directeur de l’unité d’épidémiologie des maladies émergentes à l'Institut Pasteur.

Arnaud Fontanet : Il faut savoir que Zika est dans la majorité des cas une maladie bénigne. Elle est même le plus souvent asymptomatique, les personnes contractant l’infection ne s'en rendant même pas compte. Dans de rares cas cependant, il peut y avoir de graves complications, comme des syndromes de Guillain-Barré chez l'adulte, ou, chez les enfants nés de mères qui ont été infectées pendant la grossesse, des anomalies neurologiques congénitales, comme des microcéphalies. Ces enfants naissent avec une petite tête en raison d'un retard de développement du cerveau.

Le coupable, nous le connaissons très vraisemblablement : il s'agit du moustique tigre, ou aedes albopictus. Je ne vois pas quel autre type de moustique pourrait transmettre Zika dans ce coin-là. Jusqu’à présent, nous avions pu montrer dans des travaux effectués en laboratoire à l’Institut Pasteur que cet insecte pouvait être infecté par le virus Zika et éventuellement le retransmettre. Malgré tout, nos observations ont montré qu'il n'était pas un vecteur très efficace de la maladie. Grâce à ce cas rapporté, nous savons néanmoins maintenant qu’aedes albopictus est capable de transmettre Zika dans des conditions naturelles. Mais, si des flambées de transmission on été observées par le passé aux Antilles ou encore en Amérique latine entre 2015 et 2016, il est important de noter que la densité de moustiques en France métropolitaine est beaucoup moins forte qu’en milieu tropical. Donc non, il n'y a pas vraiment de raison de s’inquiéter.