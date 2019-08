Femme amputée après avoir été infectée par la salive de son berger allemand : oui, la bave des chiens peut s'avérer mortelle

"Près de 90% des cas qui ont été rapportés sont dus à des morsures de chien, introduit Geneviève Héry-Arnaud, jointe par téléphone. Mais cela s'explique surtout par le fait que ce sont eux qui mordent le plus". Mais, pas de panique, tout le monde n'y est pas vulnérable. "Le facteur principal de contamination, c'est la victime et son état immunitaire. Dans 60% des cas, on relève un état d'immuno-dépression, relève la bactériologue. C'est-à-dire que ce genre d'infections gravissimes survient préférentiellement chez des gens qui sont affaiblis." Des personnes splénectomisées, c'est-à-dire dont la rate a été retirée, sont les plus fragiles, l'organe étant essentiel pour la défense immunitaire. "Dans les facteurs de risques, on retrouve aussi la cirrhose ou l'éthylisme chronique, et souvent le tabac. Ça va souvent ensemble d'ailleurs, complète la spécialiste. Et puis, il y a les personnes diabétiques ou sous-corticoïdes."





Certaines croyances populaires peuvent aussi mettre en danger ceux qui y portent crédit. "Il y a un diction populaire qui dit 'salive de chien vaut médecin'. Quelques personnes pensent donc qu'il y a des vertus à la salive et qui se traitent à la salive de chien. On a eu un cas comme ça où le patient avait eu une opération de neurochirurgie, il avait une belle cicatrice dans le dos et il se faisait lécher consciencieusement sa cicatrice par son chien, persuadé que ça aiderait à la cicatrisation. Résultat : il s'est retrouvé avec une méningite à cause de la bactérie", raconte Geneviève Héry-Arnaud.